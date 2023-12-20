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Bursa'da Bir Kişi Evde Ölü Bulundu

20 Aralık 2023 20:52 Güncelleme: 20:54 Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Turgutalp Mahallesi'nde bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı.