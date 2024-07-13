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Bursa'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

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Bursa'nın Yeni Mahalle'sinde Muzaffer Sava'ya ait 2 katlı bir evde bilgisayar kasasının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle'de Muzaffer Sava'ya ait 2 katlı binanın üst katında bilgisayar kasasının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede tüm daireyi sardı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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