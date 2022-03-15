Bursa'da bir atölyedeki patlama nedeniyle çevrede hasar oluştu

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da bir atölyede meydana gelen patlama, çevrede hasara yol açtı.

Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 1. Kalkan Sokak'taki iki katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Nakış atölyesi olarak kullanıldığı belirtilen iş yerinin metal kapı ve pencerelerinin yerinden sökülerek etrafa saçılması, çevredeki araçlarda hasara neden oldu.

Ölen ya da yaralanan olmayan patlamanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, patlamanın sebebini belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.