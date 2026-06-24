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Bursa'da bin polisle 'huzur' uygulaması dronla görüntülendi

Bursa'da bin polisle 'huzur' uygulaması dronla görüntülendi
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Millet, Hacivat ve Ulus mahallelerinde bin polisin katılımıyla geniş kapsamlı huzur operasyonu düzenlendi. Şüpheli araçlar aranırken, kimlik kontrolleri yapıldı ve operasyon dronla görüntülendi.

BURSA'da bin polisin katılımıyla geniş kapsamlı 'huzur' operasyonu düzenlendi. Millet, Hacivat ve Ulus mahallelerinde gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli araçlar didik didik aranırken, o anlar dronla görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Yıldırım ilçesindeki Millet, Hacivat ve Ulus mahallelerinde asayişin sağlanması ve suçların önlenmesine yönelik geniş kapsamlı huzur operasyonu başlattı. Bin personelin katıldığı uygulamada mahallelerin giriş ve çıkışları ile önceden belirlenen stratejik noktalarda kontrol noktaları oluşturuldu. Şüpheli araçlar durdurularak aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Umuma açık yerler, kahvehaneler ve parklarda da vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi. Operasyon dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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