Bursa'da yeğenini öldürüp, kız kardeşi ve damadını yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde üzerine alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıkan Akpınar Mahallesi'nde, bir kişi yeğenini bıçakla öldürdü, kız kardeşi ve damadı ise yaralandı. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Akpınar Mahallesi Uluköy mevkisinde annesiyle yaşayan ve çobanlık yapan Ayşe Eken (45) ile dayısı Ahmet A. (60) arasında "alacak verecek" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet A'nın yeğeni Ayşe Eken, kız kardeşi Cennet Eken (75) ile damadı Engin Göç'ü bıçakla yaraladığı iddia edildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe Eken'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer yaralılar ise müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma tarafından yakalanan Ahmet A'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Erkan Bayram
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama

Nükleer tesis bölgesinde şiddetli patlama
Haberler.com
500

Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Yeniden lider seçilen Kim'e 0,07'lik karşı oyu kim verdi?
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı

Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
Diyarbakır'da nevruz etkinliği: Kürt meselesini çözen bir Türkiye, bölgede güçlü bir aktör olur

"Kürt meselesini çözen bir Türkiye, bölgede güçlü bir aktör olur"