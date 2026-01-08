Bursa'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
İnegöl'de bir bıçaklı kavga sonucu 24 yaşındaki Fatih D. yaralandı. Tartışma sonrasında bıçaklanan Fatih D., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili kaçan şüpheliye ulaşılamadı.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Burhaniye Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi'nde Fatih D. (24) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih D, bıçaklandı.
Kendi imkanlarıyla İnegöl Devlet Hastanesine giden Fatih D, tedavi altına alındı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel