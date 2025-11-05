Haberler

Bursa'da Bıçaklama Olayı: Rus Sevgili 75 Darbe ile Öldürüldü

Güncelleme:
Bursa'da Arzu Khalılova, tartıştığı sevgilisi Salican Mehmet tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olayın ardından Mehmet tutuklandı. Khalılova'nın cenazesi toprağa verildi.

BURSA'da tartıştığı 2 çocuğunun annesi Rus sevgilisi Arzu Khalılova'yı (20), 75 bıçak darbesiyle öldüren Azerbaycan uyruklu Salican Mehmet (27), tutuklandı. Khalılova ise toprağa verildi.

Olay, 3 Kasım'da saat 15.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2'nci Birol Sokak'taki evde meydana geldi. Birlikte yaşayan Arzu Khalılova ile sevgilisi Salican Mehmet arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet, Khalılova'yı bıçaklamaya başladı. Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salican Mehmet, elinde bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Khalılova, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Arzu Khalılova'nın hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi. Khalılova'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, bugün, Değirmenlıkızık Yeni Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, çiftin 3,5 ve 2 yaşlarında 2 kız çocuğu olduğu belirtildi. Psikolojik sorunları olduğunu iddia eden ve ifadesinde, "Arzu, alışveriş yapmak için dışarı çıkacaktı. Çocuklara benim bakmamı söyleyince, sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım" dediği belirtilen Salican Mehmet, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

kadını vahşice bırçok bıçak darbesı ıle öldurdu yazmak daha doğru çünkü her bıcakla işlenen cınayete 75 bıçak darbesı ile haber oluyor bu tesadüf mü yoksa oylesınemı yazılıyor?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
