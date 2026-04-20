Bursa'da beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir beton mikserinin devrilmesi sonucu 45 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay sonrası kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Gökmen Ç. (45) Yönetimindeki 16 SJZ 38 plakalı beton mikseri kırsal Karalar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada araçta mahsur kalan sürücü, ön camın kırılmasıyla kurtarıldı.
Yaralanan Gökmen Ç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadir İnci