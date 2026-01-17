Haberler

Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki çay ocağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle bir yaşlı kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, beş katlı binanın zemin katında bulunan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selimiye Mahallesi Döşemeciler Sokak'ta bulunan beş katlı bir apartmanın zemin katındaki çay ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Apartmanın birinci katında ikamet eden ve dumandan etkilenen yaşlı kadına sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangın nedeniyle çay ocağı kullanılmaz hale gelirken ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
