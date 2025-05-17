Bursa'da Berber Dükkanına Silahlı Saldırı: Çırak Hayatını Kaybetti

Bursa'da Berber Dükkanına Silahlı Saldırı: Çırak Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir berber dükkanında düzenlenen silahlı saldırıda 21 yaşındaki Suriye uyruklu çırak Ali Elhalifa, yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan olayın ardından polise teslim oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan çırak hayatını kaybetti.

Soğanlı Mahallesi 2. Kanal Caddesi'ndeki berber dükkanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, içeride bulunanlara silahla ateş etti.

Saldırıda iş yerinde çalışan Suriye uyruklu çırak Ali Elhalifa (21) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Elhalifa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, olaydan yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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