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Bursa'da Büyükşehir Belediyesi Minibüsü Elektrik Direğine Çarptı: Kaza Anı Kask Kamerasında

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi Minibüsü Elektrik Direğine Çarptı: Kaza Anı Kask Kamerasında
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait minibüsün kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptığı kaza anı bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çirişhane Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait minibüs, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı, yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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