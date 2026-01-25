Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bariyerlere çarpan bir otomobilde sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri kazada sıkışan yaralıları kurtardı ve hastaneye kaldırdı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Y. E. yönetimindeki 16 AKG 029 plakalı otomobil, Bursa Çevre Yolu İrfaniye mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazanın etkisiyle sürücü ve yanındaki N. E. araçta sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sıkışan 2 kişiyi kurtardı.
İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel