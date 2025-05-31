Bursa'da Baltayla Öldürülen Mustafa Karaman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa'da Baltayla Öldürülen Mustafa Karaman Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baltayla öldürülmüş halde bulunan 25 yaşındaki Mustafa Karaman, cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kendilerine ait bağ evinde baltayla öldürülmüş halde bulunan Mustafa Karaman (25), aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Kırsal Üreğil Mahallesi'nde salı günü evden ayrılan Mustafa Karaman'dan haber alamayan babası Ali Karaman, Jandarma Komutanlığı'na gidip kayıp ihbarında bulundu. Perşembe akşamı bağ evine giden Ali Karaman, burada oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Ali Karaman'ın ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Mustafa Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi, balta ise cesedin yanında bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karaman'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mustafa Karaman'ın cep telefonunu inceleyen jandarma ekipleri, yakınlarının ifadesinin ardından şüpheli olarak M.G. ve N.P.'yi gözaltına aldı.

Mustafa Karaman, otopsinin tamamlanmasının ardından Muhammedül Emin Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karaman, aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazede oğlunun tabutuna sarılıp ağlayan Ali Karaman'ı ise yakınları teselli etti.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sorguları süren M.G. ile N.P.'nin ifadelerinden sonra gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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