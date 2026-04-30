Bursa'da avukat Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırıda öldürülmesi protesto edildi

Bursa'da avukatlar, dün Gürsu ilçesinde avukat Hatice Kocaefe'nin bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu öldürülmesini protesto etti.

Bursa Adalet Sarayı önünde toplanan avukatlar adına açıklama yapan Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, avukatın bir suçu değil, adaleti savunduğunu dile getirdi.

"Avukat, davayla özdeşleşmez, hakla özdeşleşir" diyen Öztosun, şöyle konuştu:

"Avukat kalmayınca savunma, savunma kalmayınca hukuk, hukuk kalmayınca adalet ve huzur kalmayacak. Bunu artık, bilin farkına varın istiyoruz. Bizler bu cübbeleri insan onuru ve hakikatin sesi olmak için, adaletin elbet kazanacağına inanarak giydik ve giymeye devam ediyoruz. Avukata yönelen her saldırı, yalnızca bir bireye değil, savunma hakkına, adil yargılanma ilkesine ve hukuk devletinin temeline yönelmiştir. Avukatın, temsil ettiği kişi ya da dava nedeniyle hedef haline getirilmesi kabul edilemez. Bu yaklaşım, savunma makamını susturmaya, yargının kurucu unsurlarından birini ortadan kaldırmaya yöneliktir."

Öztosun, yıllardır talep ettikleri idari önlemlerin ve avukatlık mesleğine dönük şiddete karşı yasal düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesini, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda avukata yönelik saldırıların tutuklama nedeni haline getirilmesini, Avukatlık Mesleğinin Korunmasına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin ivedilikle imzalanmasını talep etti.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu da hukukun üstünlüğünü savunmak ve insan haklarını korumakla yükümlü Türkiye'nin 81 barosu olarak barışa, adalete, demokrasiye, hukuk devletine katkı için var olduklarını ve bu konudaki çalışmalarımızı ilerletmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise 210 bin avukat, 81 baro ve Türkiye Barolar Birliğinin, avukata dönük şiddet vakalarının engellenmesi konusunda tam birlik ve bütünlük içerisinde mücadele etme azim ve kararlılığı içerisinde olduğunu ifade etti.

Açıklama sonrası avukatlar, taşıdıkları dövizlerle Uluyol Caddesi güzergahından Kent Meydanı'na yürüdü.

Burada hayatını kaybeden avukatların isimleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Dün ilçeye bağlı Ağaköy Mahallesi'nde, 16 AGB 45 plakalı araçtan silahla ateş edilmesi sonucu Hatice Kocaefe ve ablası Elif Çalışkan yaralanmıştı. Kocaefe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli Hakkı Ç. (49) ile Elif Çalışkan arasında alacak verecek meselesi dolayısıyla husumet bulunduğu, ölen Hatice Kocaefe ise ablası Elif Çalışkan'ın avukatlık görevini üstlenmişti.

İstanbul Barosu'na kayıtlı Kocaefe'nin cenazesi dün ikindi vakti Odunluk Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Odunluk Mezarlığı'nda defnedilmişti.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Elif Çalışkan'ın ise özel bir hastaneye sevk edilmiş, tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti.