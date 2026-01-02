Haberler

Karla kaplı yolda kayan otomobili durdurup, kazayı önlediler

Güncelleme:
Bursa'da buzlanan yolda kayan bir otomobili fark eden iki arkadaş, olası bir kazayı önleyerek aracı durdurdu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da buzlanan yolda kayan otomobili fark eden 2 arkadaş, aracı durdurup olası bir kazayı önledi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kentte 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler, trafikte zor anlar yaşarken, Yıldırım ilçesinde buz tutan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kayan bir otomobili, o sırada sokakta olan 2 arkadaş elleriyle tutup, geri ittirdi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülenirken; 2 arkadaş, kaza yapmaktan kurtardıkları otomobilin sürücüsüne el salladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
