Bursa'da aranan iki hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Bursa'da, hırsızlık suçundan hapis cezası ile aranan K.Y. ve S.T. emniyet güçleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bursa'da 5 yıl ve 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan iki hükümlü yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.Y. ile hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.T. yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cem Şan
