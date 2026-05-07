Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında 'Kasten öldürme' suçundan 45 yıl ceza almış bir kişi de bulunuyor.

BURSA'da haklarında 4 ay ile 45 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, 'Kasten öldürme' suçundan 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B., ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Ekiplerce sürdürülen operasyonlarda ayrıca 'Dolandırıcılık', 'Hırsızlık' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş., 'Hırsızlık' suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.A., 'Yağma' suçundan 10 yıl hapis cezası ve 19 suç kaydı bulunan M.K., 'Hırsızlık' suçundan 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan G.O. ile 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 4,5 yıl hapis cezası bulunan A.G. de yakalanıp, gözaltına alındı. 'Tehdit' suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası ve 54 suç kaydı bulunan A.T. (49) ise saklandığı çatı katında yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
