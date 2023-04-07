Bursa'da aracıyla polise çarptıktan sonra kaçan şüpheli İstanbul'da yakalandı

Bursa'da polis ekiplerine çarptıktan sonra kaçan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen kişi, İstanbul'da gözaltına alındı.

Bursa'da uygulama yapan yunus polis ekiplerine 16 ADC 568 plakalı aracıyla çarptıktan sonra kaçan zanlı Bünyamin D'nin İstanbul'a gittiği bilgisi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

TEM otoyolunda kontrol noktası oluşturan ekipler, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bünyamin D'nin kullandığı aracın görülmesi üzerine yolu trafik akışına kapattı.

Şüphelinin bulunduğu aracı durduran ekipler, otomobilin içinde silahla direnerek inmek istemeyen Bünyamin D'yi bir süre sonra araçtan indirdi.

Yapılan testte 2,24 promil alkollü olduğu belirlenen Bünyamin D'ye "sürücü belgesiz araç kullanmak" ve 5'inci kez "alkollü araç kullanmak" suçlarından 25 bin 521 lira idari para cezası verildi.

Hakkında "basit yaralama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından kaydı bulunduğu tespit edilen Bünyamin D, gözaltına alındı.

Trafikten men edilen araçta yapılan aramada, 1 tabanca, 1 şarjör, 8 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi.