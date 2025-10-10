Haberler

Bursa'da Apartmanda Yangın, 1 Saatte Söndürüldü

Orhangazi ilçesinde, 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı. Yoğun duman nedeniyle bina tahliye edildi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle binada oturanlarla tahliye edildi.

Arapzade Mahallesi Zeytin Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Evde kimse bulunmazken, pencereden çıkan duman fark eden mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
