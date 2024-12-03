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Annesinin emzirirken uyuyup üzerine yattığı 40 günlük bebek öldü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesinin emzirirken uykuya dalması sonucu üzerine yatan 40 günlük Yaman bebeğin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 09.00 sıralarında Huzur Mahallesi 162'nci Sokak'ta, Sacit (36) ve Suna T. (30) çiftinin evinde meydana geldi. İddiaya göre; Suna T., 40 günlük oğlu Yaman'ı yatakta emzirmeye başladı. O sırada uykuya dalan anne, bebeğinin üzerine yattı. Kısa süre sonra uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaman bebeğin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Annesinin emzirirken uyuyup üzerine yattığı 40 günlük bebek öldü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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