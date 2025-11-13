Bursa'da Anne Ayı Yavrularını Emzirirken Görüntülendi
Bursa'nın Uludağ yolunda bir ayının 3 yavrusunu emzirmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşlar bu nadir anı kaydetmek için araçlarını durdurdu.
Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel