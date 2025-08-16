Bursa'da Amcasının Oğlu Tarafından Tüfekle Vurulan Yaşlı Adam Defnedildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde amcasının oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürülen 75 yaşındaki Seyfi Baylar'ın cenazesi, yakınları tarafından toprağa verildi. Şüpheli A.B. adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki silahlı kavgada amcasının oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.

Narlıca Mahallesi'nde dün husumetli olduğu amcasının oğlu A.B. (52) tarafından tüfekle vurularak öldürülen Seyfi Baylar'ın (75) cenazesi, yakınları tarafından hastanenin morgundan alınarak Narlıca Cami'ne getirildi.

Baylar'ın naaşı burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Narlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Amcasının oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli A.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
'General Hospital' dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti

Kanserle savaşan ünlü isimden acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı

Anfield'da hüzünlü gece: Salah hüngür hüngür ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.