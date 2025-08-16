Bursa'da Amcasının Oğlu Tarafından Tüfekle Vurulan Yaşlı Adam Defnedildi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde amcasının oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürülen 75 yaşındaki Seyfi Baylar'ın cenazesi, yakınları tarafından toprağa verildi. Şüpheli A.B. adliyeye sevk edildi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki silahlı kavgada amcasının oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.
Narlıca Mahallesi'nde dün husumetli olduğu amcasının oğlu A.B. (52) tarafından tüfekle vurularak öldürülen Seyfi Baylar'ın (75) cenazesi, yakınları tarafından hastanenin morgundan alınarak Narlıca Cami'ne getirildi.
Baylar'ın naaşı burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Narlıca Mezarlığı'na defnedildi.
Amcasının oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli A.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel