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Bursa'da Amca-Yeşil Tartışması Kanlı Bitti

Bursa'da Amca-Yeşil Tartışması Kanlı Bitti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, amca Efe Z. tarafından bıçakla ağır yaralanan Kadir Z. hastaneye kaldırıldı. Olay, bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi ve Kadir'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, amcası tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde Kadir Z. (20) ile amcası Efe Z. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine amca Efe Z, yeğenini birçok yerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı Kadir Z'yi yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Hastanede tedavisi süren Kadir Z'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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