Bursa'da Ambulans Kazası: Sürücü Yaralandı

Bursa'da Ambulans Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde, ambulansın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Olayda, araçlar bariyerlere çarparken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Kestel ilçesinde, ambulansın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfakih mevkisinde meydana geldi. Bursa istikametinden gelen Bekir Üzüm'ün yönetimindeki 16 BBV 655 plakalı araca, Barakfakih Mahallesi'ne dönüş yaptığı sırada, Y.A.'nın kullandığı 16 BAF 520 plakalı ambulans çarptı. Kazanın şiddetiyle araçlar savrularak bariyerlere çarptı. Bekir Üzüm, aracı içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Üzüm, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulans şoförü Y.A. ise ifadesi alınmak üzere Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Muhammet Hüseyin SEZGİN-Yavuz YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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