Haberler

Galatasaray derbi galibiyeti kutlamasında alkollü sürücüye 92 bin TL ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği derbi maçının ardından yapılan kutlamalar sırasında alkollü araç kullanan bir sürücüye 92 bin 500 TL para cezası kesildi. Sürücü Hüseyin İ.'nin alkolmetre testinde 2.37 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanmaktan da ayrıca cezalar uygulandı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücü gözaltına alındı.

Galatasaray'ın derbi maçından galibiyetle ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturarak ilçe genelinde kutlama yaptı. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri, 16 BBR 066 plakalı triportörün trafikte kontrolsüz şekilde ilerlediğini fark etti. Durdurulan aracın sürücüsü Hüseyin İ.'ye (50) yapılan alkolmetre testinde 2.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL ve muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 92 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, triportör 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

