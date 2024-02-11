Bursa'da Alkollü Sürücü Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

TUTUKLANDI

Bursa'da, otomobillerinin lastiğinin patlaması sonucu araçlarını sağ şeride çekip değişim yapmak isteyen 3 gençten 2'sinin yaralanmasına, Emir Faruk Ağa'nın (25) ise ölümüne neden olan alkollü sürücü İbrahim Ünal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Mehmet İNAN/BURSA,