Bursa'da Alkollü Adam Evini Ateşe Verdi

Bursa'da Alkollü Adam Evini Ateşe Verdi
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir adam, bilinmeyen bir nedenle evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve duman nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da alkollü olduğu iddia edilen Murat K. (48), evini ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen Murat K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Erbil Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Murat K., bilinmeyen bir nedenle evini ateşe verdi. Evden dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Tek başına yaşayan ve geçimini karton toplayarak sağladığı öğrenilen Murat K., yoğun dumandan etkilenerek sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
