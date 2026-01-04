3 metre yükseklikten dere yatağına düşüp öldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alkol aldıktan sonra 3 metre yükseklikten dere yatağına düşen 61 yaşındaki Mehmet Gökdelen, olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği gece sonrası düştüğü değerlendirilen Gökdelen'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. Dere yatağında hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, bu kişinin Mehmet Gökdelen olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından Gökdelen'in bir arkadaşı telefonla aranarak olay yerine çağrıldı. Arkadaşı polis ekiplerine, 3 arkadaş gece saatlerinde alkol aldıklarını, daha sonra evlerine dönmek üzere bölgeden ayrıldıklarını söyledi. Gökdelen'in 3 metre yükseklikten dere yatağına düştüğü değerlendirirken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
-Haber-Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,