Bursa'da Alışveriş Merkezindeki Tartışmada Yaralama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

TUTUKLANDI

Bursa'da bir alışveriş merkezindeki eğlence mekanında çıkan tartışmada, 2 garson ile güvenlik görevlisini tabancayla yaralayan ve olaydan 128 gün sonra bindiği takside sahte kimlikle yakalanan Mertcan Akça, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Burada Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Akça, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Mertcan Akça, tutuklanarak cezaevine gönderildi.