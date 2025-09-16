Haberler

Bursa'da Akaryakıt İstasyonunda Tuhaf Anlar

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki akaryakıt istasyonunda, yakıt doldurulan otomobilin hareket etmesi üzerine görevlinin aracı durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün hızla müdahale etmesiyle olay çözüme kavuştu.

Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan görevlinin, yakıt koyduğu otomobilin hareket etmesi üzerine aracı durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Nilüfer ilçesindeki istasyona yakıt almak için gelen sürücü, ödeme yapmak üzere araçtan indi. Bu sırada yakıt doldurulan otomobil hareket etmeye başladı.

Pompayı çıkarıp araca müdahale eden görevli, otomobili durdurmaya çalıştı.

Durumu fark eden sürücü ise araca binerek kontrolü sağladı ve otomobili yeniden istasyona yanaştırdı.

O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
