Bursa'da Aile Yılı Etkinlikleri: Bilimsel Çalışmalarla Ailenin Güçlendirilmesi

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi İlçe Müdürlüğünce 2025 Aile Yılı kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BÜÜ) Bursa Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki yüksek lisans öğrencileriyle buluşma gerçekleştirildi.

Programda aile kurumuna yönelik tehditlerle mücadelenin önemi anlatıldı. Güçlü toplum yolunda ailenin güçlendirilmesi için aileye yönelik bilimsel çalışmaların hayati derecede önemli olduğu vurgulandı.

BUÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nimet Haşıl Korkmaz, merkezde bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalarla aile ve kadın çalışmalarına katkı sağladıklarını bildirdi.

Bursa'da kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olduklarını, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çatısı altındaki birimlerle kentte bugüne kadar birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Korkmaz, "Bursa özelinde yüksek lisans öğrencilerimizin aileyi ve kadını merkeze alan disiplinlerarası bilimsel çalışmaları ve bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak çıktılar devam etmekte olan çalışmalara katkı sunacak." ifadesini kullandı.