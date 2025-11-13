Haberler

Bursa'da Aile Yılı Etkinlikleri: Bilimsel Çalışmalarla Ailenin Güçlendirilmesi

Bursa'da Aile Yılı Etkinlikleri: Bilimsel Çalışmalarla Ailenin Güçlendirilmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında yüksek lisans öğrencileriyle bir buluşma düzenleyerek, aile kurumuna yönelik tehditlerle mücadele ve bilimsel çalışmaların önemi vurgulandı. BUÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Merkezi, aile ve kadın çalışmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi İlçe Müdürlüğünce 2025 Aile Yılı kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BÜÜ) Bursa Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki yüksek lisans öğrencileriyle buluşma gerçekleştirildi.

Programda aile kurumuna yönelik tehditlerle mücadelenin önemi anlatıldı. Güçlü toplum yolunda ailenin güçlendirilmesi için aileye yönelik bilimsel çalışmaların hayati derecede önemli olduğu vurgulandı.

BUÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nimet Haşıl Korkmaz, merkezde bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalarla aile ve kadın çalışmalarına katkı sağladıklarını bildirdi.

Bursa'da kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olduklarını, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çatısı altındaki birimlerle kentte bugüne kadar birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Korkmaz, "Bursa özelinde yüksek lisans öğrencilerimizin aileyi ve kadını merkeze alan disiplinlerarası bilimsel çalışmaları ve bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak çıktılar devam etmekte olan çalışmalara katkı sunacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel
Balıkesir beşik gibi! Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan 4 deprem
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
Oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanını yumruklayıp tekmeledi

Aldığı haber sonrası gözü döndü, market çalışanını öldüresiye dövdü
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
TÜRKPATENT, Now TV'nin isim ve logo tescilini iptal etti

Türkiye'nin köklü televizyon kanalına kötü haber
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti

Şehidimizin babası yürekleri dağladı: 3 gün önce Allah bana söyletti
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Muazzez Abacı'nın ardından Emel Sayın'dan yürek burkan veda

Emel Sayın'dan Muazzez Abacı'ya yürek dağlayan mesaj
Diyarbakır'da 'kız isteme' kavgasında eve silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kız isteme kavgası, cinayetle bitti: 1 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.