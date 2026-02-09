Haberler

Sokakta tartıştığı eniştesini tabanca ile 8 yerinden vurup öldürdü

Güncelleme:
Bursa'da Fırat Ç., eniştesi Alperen Şahin'i sokakta tartıştıktan sonra tabanca ile 8 yerinden vurarak öldürdü. Olayın ardından Fırat Ç. gözaltına alındı.

BURSA'da Fırat Ç. (25), sokakta karşılaşıp tartıştığı eniştesi Alperen Şahin'i (30) tabancayla 8 yerinden vurarak öldürdü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat Ç., ablasının eşi Alperen Şahin'le sokakta karşılaştı. İddiaya göre, ailevi konular nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı. Daha sonra Fırat Ç., yanındaki tabancayla eniştesine ateş açtı. 8 kurşunun isabet ettiği Şahin yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alperen Şahin, yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Fırat Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

