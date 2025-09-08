Haberler

Bursa'da Aile İçi Şiddet İhbari: İki Polis Yaralandı
Osmangazi'de aile içi şiddet ihbarına giden polisler, şüphelinin pitbull cinsi köpeği tarafından ısırılarak yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı, şiddet mağduru kadın ve çocuk koruma altına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden iki polis, şüpheli ile yasaklı ırk köpeğinin ısırması sonucu yaralandı.

Çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilen H.A'nın, eşi S.A'ya şiddet uyguladığı ihbarı üzerine Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde belirtilen adrese polisler sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, eşini ve çocuğunu almak isteyince H.A, pitbull cinsi köpeğini polislerin üzerine saldı.

Köpeğin ısırması sonucu bir polis bacağından yaralandı, hayvanın etkisiz hale getirilmesinin ardından H.A. gözaltına alındı.

Şüoheli H.A. da gözaltına alındığı sırada bir polisi kolundan ısırdı.

Yaralı polis memurları, tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Şiddet mağduru kadın ve çocuk, polis ekiplerince koruma altına alındı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
