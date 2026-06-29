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Bursa'da ağılda çıkıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da ağılda çıkıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir ağılda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Havadan 3 helikopter ve karadan ekiplerle müdahale sürerken, bazı büyükbaş hayvanların telef olduğu bildirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ağılda çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gökçeören Mahallesi'ndeki bir ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ağılda bulunan balyaların da tutuştuğu yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan 3 helikopter ve karadan birçok ekiple müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, ağıldaki bazı büyükbaş hayvanların telef olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin
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