Bursa'da ağılda çıkıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ağılda çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gökçeören Mahallesi'ndeki bir ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ağılda bulunan balyaların da tutuştuğu yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan 3 helikopter ve karadan birçok ekiple müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, ağıldaki bazı büyükbaş hayvanların telef olduğu öğrenildi.