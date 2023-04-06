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Bursa'da adliyede duruşma sırasını beklerken fenalaşan sanık hayatını kaybetti

Bursa'da adliyede duruşma sırasını beklerken fenalaşan sanık hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Bursa'da yargılandığı davanın duruşmasına katılmak üzere getirildiği adliyede fenalaşan sanık, yaşamını yitirdi.

Bursa'da yargılandığı davanın duruşmasına katılmak üzere getirildiği adliyede fenalaşan sanık, yaşamını yitirdi.

Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklu yargılanan sanık Erhan K. (38), bulunduğu cezaevinden Bursa Adliyesine getirildi.

Jandarma eşliğinde duruşma sırasını beklerken henüz bilinmeyen nedenle fenalaşan Erhan K, olay yerine çağrılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konuk, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

Bursa Güncel Haberler

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