Bursa'da derede mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 5-6 yaşlarındaki 5 çocuk, dere içinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, çocukları kurtararak güvenli bölgeye taşıdı ve sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim etti.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde derede mahsur kalan 5 çocuk ekiplerce kurtarıldı.
Değirmenönü Mahallesi Dokuzgözeler mevkisinde 5-6 yaşlarındaki 5 çocuğun dere içinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden itfaiye, mahsur kalan çocuklara ulaştı.
İtfaiye erleri, çocukları sırtlarına alarak güvenli bölgeye taşıdı.
Sağlık kontrolleri yapılan çocuklar daha sonra ailelerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın