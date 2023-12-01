Bursa'da 49 firari hükümlü yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 49 firari hükümlü yakalandı.

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik yapılan operasyonda 49 firari hükümlü yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında 'FETÖ/PDY'ye üye olma', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Yaralama' gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş cezalar bulunan firari hükümlülere yönelik operasyon düzenledi. Kentin farklı noktalarında 98 TİM ile 323 personelin görev aldığı operasyonda, 7 ev aranırken, 3490 kişinin UYAP sorgusu yapıldı. Aralarında "FETO/PDY Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan K.H.'nin de olduğu 49 firari hükümlü yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.