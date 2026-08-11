Bursa'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 4 Hükümlü Yakalandı

BURSA'da haklarında 3 yıl ile 10 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Operasyon kapsamında, 'Birden fazla kişi tarafından yağma' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan A.B., 'Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.G., 'Kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.P. ile 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı