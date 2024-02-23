Bursa'da 37 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
Bursa'da 37 ayrı suçtan 23 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Bursa'da 37 ayrı suçtan 23 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan firari T.K'nin adresini belirleyerek takibe aldı.
Fiziki ve teknik takibin ardından yakalanan ve 37 ayrı suçtan 23 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen T.K, işlemleri tamamlanarak cezaevine konuldu.