Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

BURSA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında binlerce kişinin katılımıyla fener alayı oluşturdu. Atatürk Heykeli önünde başlayan kortej, Kültürpark güzergahında devam etti. Etkinlik, Göksel konseriyle zirveye çıktı.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da coşkuyla kutlandı. Gün içinde yapılan etkinlikler kapsamında akşam saatlerinde fener alayı düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fener alayı yürüyüşü öncesi gazetecilere açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın milletin bağımsızlık kararlılığının en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Böylesine anlamlı bir günde Bursalı hemşehrilerimle omuz omuza yürümek benim için büyük bir gurur. Birliğimiz ve beraberliğimiz her zaman sürsün" ifadelerini kullandı.