Orhangazi'de 3 Araçlı Kazada 5 Yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan biri ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan biri ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa-Yalova kara yolunda Bursa'dan Yalova istikametine giden Abdullah D. (46) idaresindeki 34 EAT 031 plakalı otomobil, İznik Kavşağı'nda Doğan M. (55) idaresindeki 16 ADP 768 plakalı otomobil ile Muhammed H. (25) idaresindeki 16 CBU 008 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile 16 CBU 008 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Fıryal E. (23) ile Fatma H. (32) yaralandı.
Araçlarda sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdullah D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bir süre trafiğe kapanan Bursa-Yalova kara yolu Yalova istikametinde, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.