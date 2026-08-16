Haberler

Orhangazi'de 3 Araçlı Kazada 5 Yaralı

Orhangazi'de 3 Araçlı Kazada 5 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan biri ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan biri ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa-Yalova kara yolunda Bursa'dan Yalova istikametine giden Abdullah D. (46) idaresindeki 34 EAT 031 plakalı otomobil, İznik Kavşağı'nda Doğan M. (55) idaresindeki 16 ADP 768 plakalı otomobil ile Muhammed H. (25) idaresindeki 16 CBU 008 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile 16 CBU 008 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Fıryal E. (23) ile Fatma H. (32) yaralandı.

Araçlarda sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdullah D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan Bursa-Yalova kara yolu Yalova istikametinde, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA
Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor

Çıkarma gemileri devreye girdi! Bir ilimizin ciğerleri yanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması! Mesajı doğrudan Trump'a

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağrı Dağı’na tırmanan dağcılar Ağustos ayında kar fırtınasına yakalandı

Antarktika değil, Türkiye! Ağustos ayında kar fırtınasına yakalandılar
Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj: Hak ettiğini aldı

Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj

Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

Sahilde vahşet! 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

En mutlu günleri kana bulandı! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasını çıkarttıran taraftar hakkında gözaltı kararı

Minik taraftara korkulu dolu anlar yaşatan holigan için hesap vakti
Sidiki Cherif Premier Lig'e gitti! Fenerbahçe çuvalla para kazandı

Sidiki Cherif Premier Lig'e gitti! Fenerbahçe çuvalla para kazandı
İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor

İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor