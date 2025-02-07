Bursa'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fevzipaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.