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Bursa'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Bursa'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fevzipaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
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