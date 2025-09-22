Haberler

Bursa'da 3 Kadın Anneyi Tekme Tokat Darbetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kucağında çocuğu olan bir annenin 3 kadın tarafından darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, sokakta meydana geldi.

BURSA'da 3 kadın, yolda tartıştıkları, kucağında çocuğu olan anneyi tekme tokat darbetti. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Eylül'de saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kucağındaki çocuğuyla yürüyen anne ile karşılaştığı 3 kadın arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. Kadınlar, kucağındaki çocuğu yere bırakan anneyi aralarına alıp darbetti. Küçük çocuk annesinin darbedildiği anları korkulu gözlerle izledi. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
