Bursa'da 2 minibüste 47 kaçak göçmen yakalandı

BURSA'da durdurulan 2 minibüste 47 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerden 45'i İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, onları 1000 ile 3000 dolar arasında taşıdığı tespit edilen Suriye uyruklu sürücüler S.E. (25) ile A.H.S. (33), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında, Gaziantep ile Şanlıurfa'dan alınan kaçak göçmenlerin Adana, Niğde, Ankara ve Eskişehir güzergahını kullanarak, Bursa'ya getirileceğini tespit etti. Plakaları belirlenen 2 minibüs, dün kent girişinde durduruldu. Araçlarda sürücüler dahil yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu 47 kişi yakalandı. Kaçak göçmenleri 1000 ile 3000 dolar arasında ücretlerle taşıdığı tespit edilen Suriye uyruklu araç sürücüleri S.E. ile A.H.S., polis merkezine götürüldü. 2 organizatör tutuklanırken, 45 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. El konulan 2 minibüs de yediemin otoparkına çekildi.