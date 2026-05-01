Bursa'da 2 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2 milyon bandrolsüz makaron ile çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün mamulleri üretip, ticaretini yaptığı belirlenen bir şüphelinin iş yeri, 2 depo ve aracına operasyon düzenlendi. Aramalarda; 2 milyon 45 bin 800 bandrolsüz makaron, 874 paket bandrolsüz sigara, 61 bin 380 adet içi doldurulmuş sigara, 115 kilogram açık kıyılmış tütün, 218 kilogram bandrollü sarmalık tütün, 32 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 110 bin 500 adet boş sigara kutusu, 2 sigara basma makinesi, kompresör ve jelatin makineleri ile çok sayıda jelatin rulosu ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
