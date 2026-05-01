Bursa'da 2 milyon 45 bin 800 bandrolsüz makaron ele geçirildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 2 milyon 45 bin 800 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik'te bir şüphelinin kaçak tütün ve tütün mamulleri ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takip yapan jandarma, şüpheliye ait iş yeri ve depoya operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 2 milyon 45 bin 800 bandrolsüz makaron, 874 paket bandrolsüz sigara, 61 bin 380 makarona kıyılmış tütün basılmış sigara, 365 kilogram tütün, 110 bin 500 boş sigara kutusu, 2 sigara basma makinesi, kompresör ve 3 jelatin makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.