Haberler

Bursa'da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatı ve ikinci kat kullanılamaz hale gelirken, çevredeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Demirtaş Şakarya Mahallesi Akçaköy Caddesi'ndeki 2 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tedbir amaçlı çevredeki binalarda yaşayanları tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısı ile ikinci katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz
Haluk Levent gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Kavgayı ayırmak istemişti: 22 yaşındaki Ali'den acı haber
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti

Yedikleri meyve, karı kocanın sonu oldu
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu

7 yıl boyunca eşinin ayak parmaklarını ısırdı! Mucize gerçek oldu
Dünyaca ünlü oyuncu Shay Mitchell, Fenerbahçe formalı pozlarıyla büyüledi

34 milyon takipçisi var! F.Bahçe formalı pozlarıyla ortalığı salladı
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi

Meral Akşener'den aylar sonra bir ilk! Bakın nerede görüntülendi