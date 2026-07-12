Bursa'da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatı ve ikinci kat kullanılamaz hale gelirken, çevredeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Demirtaş Şakarya Mahallesi Akçaköy Caddesi'ndeki 2 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, tedbir amaçlı çevredeki binalarda yaşayanları tahliye etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısı ile ikinci katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz