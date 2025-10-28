Haberler

Bursa'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
İnegöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ilçeye bağlı Yenimahalle ve Deydinler mahallelerinde hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Y.D. (21) ve 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası olan B.Y'yi (65) yakaladı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
