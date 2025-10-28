Bursa'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı
İnegöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ilçeye bağlı Yenimahalle ve Deydinler mahallelerinde hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Y.D. (21) ve 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası olan B.Y'yi (65) yakaladı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel