Bursa'da 2 ayrı silahlı saldırının sorumlusu olduğu belirlenen suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama

BURSA merkezli 4 ilde, yurt dışında bulunan yöneticilerinin talimatları doğrultusunda 2 ayrı silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 ve 27 Temmuz tarihlerinde Osmangazi ilçesinde bir eve gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından harekete geçti. Yapılan soruşturmada, her iki silahlı saldırının da elebaşı yurt dışında tutuklu bulunan bir organize suç örgütünün talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiği belirlendi. Yaklaşık 800 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün inceleyen ekipler, 11 şüphelinin silahlı saldırı eylemlerini birlikte planlayarak gerçekleştirdiklerini tespit etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ekipler, Bursa merkezli Kocaeli, Mersin ve Osmaniye eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, Bursa'ya getirildi. Yapılan soruşturmada ayrıca, suç örgütü yöneticilerinin yurt dışından verdikleri talimatlar doğrultusunda tetikçileri Bursa'ya gönderdiği, şüphelileri yeni bir silahlı eylem gerçekleştirmeleri amacıyla otelde konaklatıldığı, ancak söz konusu şahısların ikinci eylemi gerçekleştiremeden polis ekiplerince Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandığı belirlendi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı