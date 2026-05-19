Bursalılar 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bursalıların yoğun katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları coşkulu şekilde başladı. Çarşıbaşı Meydanı'nda düzenlenen törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile kurum müdürlerinin yanı sıra Bursalı vatandaşlarda katıldı. Etkinlik, halk oyunları gösterisi, kız bando takımı gösterisi, karate ve güreş gösterilerinin ardından sona erdi.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

